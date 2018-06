ROMA – Salvini è su un volo che da Venezia lo sta portando a Catania da cui poi, dopo una sosta per la campagna elettorale, raggiungerà l’hotspot di Pozzallo. Il neoministro [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dell’Interno sta leggendo dei documenti su cui c’è scritto chiaramente “riservato”: la foto fa il giro della Rete in poco tempo alimentando delle inevitabili polemiche.

Zoomando sui documenti si riescono addirittura a leggere anche le prime righe del documento su cui appare il nome del capo della polizia Franco Gabrielli.