ROMA – Matteo Salvini annuncia il tour in Campania che comincia da oggi, venerdì 5 giugno.

E su Facebook spunta una foto con l’Etna di sottofondo che poi viene corretta.

Ovviamente l’immagine non è sfuggita agli utenti dei social che hanno ironizzato. Salvini o chi per lui ha sbagliato vulcano? Invece dell’Etna avrebbe dovuto mettere il Vesuvio, il vulcano che si affaccia sul Golfo di Napoli.

Lo staff di Salvini nega l’errore scrivendo su Facebook:

“Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l’Etna al posto del Vesuvio. Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega… La commissione sulle fake news che dirà?!? Facciamo girare e inviamo bacioni! “

Segue un confronto tra due foto, una con l’Etna ed una corretta con il Vesuvio.

La visita di Salvini si pone come obiettivo quello di incontrare gli artigiani del presepe di San Gregorio Armeno, dimenticati durante la pandemia coronavirus.

Salvini omaggerà anche Pasquale Apicella, l’agente di Polizia ucciso da una banda di rapinatori.

Il giallo sulla presunta manipolazione della foto intanto resta.

Il Tempo però, giornale vicino fra l’altro al centro destra, scrive che Salvini e il suo staff non sono nuovi a situazioni del genere:

“Non sarebbe il primo caso in cui la Lega incappa in una svista del genere appena si avventura in territori meno conosciuti. Come quando a Urbino, nelle Marche, furono esposti dei manifesti con la scritta “L’Umbria vota Lega”. Mentre Lucia Borgonzoni, in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna, lanciò un comizio a Bologna con una foto di Ferrara” (fonte: Il Tempo, Facebook).