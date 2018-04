VERONA – Matteo Salvini mangia un panino al McDonald’s dopo essere stato a Vinitaly.

Il leader della Lega era all’aeroporto di Verona e ha voluto testimoniare la sua cena con una foto su Instagram, accompagnata da questo messaggio:

Cenetta tranquilla in aeroporto😁

Oggi giornata stupenda al Vinitaly, con tanti imprenditori, agricoltori e… bevitori incontrati, e domani su e giù per il #Molise!

Vi voglio bene Amici.

Tantissimi i commenti, tra quelli che rimproveravano a Salvini la scelta del fast food più made in Usa che ci sia (proprio il giorno dopo che Salvini aveva criticato le bombe di Trump in Siria). E c’è chi sarcasticamente faceva notare che forse mangiare era l’unica soluzione per farsi passare l’alterazione da alcol.

Tra questi la pagina Facebook NonLeggerlo, sempre molto attiva e attenta: