ROMA – Un post del Milan per augurare un “felice compleanno” a Suso si trasforma in un botta e risposta velenoso fra il calciatore e Matteo Salvini.

Ma andiamo con ordine. Il Milan fa gli auguri a Suso sui social e Matteo Salvini si intromette scrivendo: “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”.

“Grazie – risponde allora Suso – Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un Paese che amo”.

Fonte: Instagram.

Suso: “Potevo andare via. Non devo dimostrare nulla”.

“Credo di non dover dimostrare niente. La gente sa quello che posso fare e se mi critica è perché si aspetta che faccia ancora di più e so che posso farlo. Se un calciatore non viene mai criticato è perché da lui non si pretende niente”.