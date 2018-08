ROMA – “Sassari: una Rom, 31 anni, 12 figli, infrange l’obbligo di dimora [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e ruba dalla borsetta di questa anziana signora ipovedente la busta con la pensione appena ritirata. Tutto sotto gli occhi di un figlio quindicenne, che le fa da palo. Ho pronta una democratica e pacifica ruspa!”.

Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il riferimento del ministro è ad una vicenda raccontata anche da Blitz Quotidiano lo scorso 10 agosto.

A Sassari, una rom di 31 anni ha rapinato una anziana con in braccio un neonato, l’ultimo dei suoi 12 figli. La donna era “assistita” dal suo primogenito, un adolescente di 15 anni, ed è riuscita a rubarse i 600 euro della pensione di invalidità ad un’ anziana ipovedente.

Con la scusa di chiederle l’elemosina, la donna, che vive ad Alghero e ha numerosi precedenti per furto, si è avvicinata alla pensionata che usciva dalle Poste centrale in via Brigata Sassari.

La polizia municipale è riuscita a risalire alla responsabile, immortalata dalle telecamere della videosorveglianza mentre segue la vittima per qualche metro, le chiede insistentemente denaro e si appoggia al fianco sinistro dell’anziana che tiene a tracolla una voluminosa borsa con dentro i soldi della pensione custoditi in una busta da lettera.

Grazie alle testimonianze e alle immagini, gli agenti hanno verificato che la giovane rom, nonostante il fagotto col neonato, aveva piena libertà di movimento e ha potuto infilare con facilità le mani nella borsa dell’anziana per impossessarsi della busta coi soldi.

Il figlio quindicenne della donna, invece, aveva il compito di ‘coprire’ l’attività della madre, piazzandosi alle sue spalle durante il furto con destrezza. La giovane madre è accusata anche di violazione dell’obbligo di dimora, misura cautelare che le avrebbe imposto di non allontanarsi dal comune di Alghero.