NAPOLI – Salvini scatta un selfie con Insigne, Callejón e il vicepresidente del Napoli. Il leader della Lega Nord scatta la foto durante un incontro in un hotel di Castel Volturno vicino Napoli: “Sono per lavoro a Castel Volturno, dove ho incontrato 70 amministratori locali (sindaci, assessori e consiglieri) che porteranno avanti le battaglie della Lega in Campania, grandissimi! E in albergo chi incontro? Insigne, Callejón e il vicepresidente del Napoli, simpaticissimi! Viva il bel calcio”.

Salvini ha postato la foto su Facebook e c’è chi ha protestato: “Sono sincero – scrive Egidio Giordano di Insurgencia, un centro sociale napoletano – questa è una delle cose più brutte che abbia visto nella mia vita, e tra l’altro in un momento troppo importante per la squadra e per la città. Dobbiamo vincere, ma la gravità di questo gesto resterà. Spero che Sarri e Koulibaly li prendano a schiaffi. #Salvini è un nemico di Napoli”.