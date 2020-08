Matteo Salvini a Forte dei Marmi senza mascherina tra la gente in strada. Un medico presente gli chiede: “Dov’è la mascherina?”. Lui risponde con una battuta infelice.

Pochi giorni fa infatti, il 12 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini senza mascherina, si trovava al mercato di Forte dei Marmi durante l’ora di punta. Gli si è avvicinata Lucia Tanganelli, un’oncologa dell’ospedale San Luca di Lucca, chiedendogli proprio dove fosse la sua mascherina.

Quindi Salvini ha risposto con: “Siamo all’aria aperta”. Ma la dottoressa, che ha vissuto gli orrori del Covid-19 direttamente nella corsia dell’ospedale toscano, gli ha detto: “C’è un assembramento, il covid è una cosa seria”.

Al quel punto il leader del Carroccio si è allontanato con una battuta infelice: “Va bene, però lei si vada ad auto-assemblare”. Qualunque cosa significhi…

Non è ovviamente la prima volta che Salvini gira in pubblico senza mascherina. Celebre quando ospite da Floris Salvini disse “posso togliermi la mascherina per fare una foto?”. Un Floris incredulo gli risponde “eh no, se è az meno di un metro di distanza no”. “Ah no???!!”, dice ancora Salvini. Una scenetta talmente surreale che è diventata il meme principale sui social in tema di mascherine.

Salvini e l’attacco al governo sulle discoteche.

Nella gestione del coronavirus “il governo sta facendo evidenti forzature: perché rinnovare lo stato di emergenza? L’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 che senso ha? Che esigenza sanitaria è? O c’è l’obbligo o non c’è obbligo”, ma evidentemente “tanti con il virus ci hanno guadagnato. Politicamente qualcuno, economicamente altri”, ha detto Salvini a La7.

Secondo il segretario della Lega non ha senso “protrarre all’infinito emergenze, chiusure, elemosine… l’Italia vuole lavorare” e “terrorizzare e allarmare il paese non è utile”.

“Gli italiani che incontro tutti i giorni – ha aggiunto – chiedono certezze. Quello che protesto al governo è il continuo cambio idee. Non so se vorranno sospendere altro, spero di no. Diamo speranza, respiro, futuro”. (Fonte Twitter).