Salvini si toglie la mascherina e la mette in bocca, il tutto in diretta tv a DiMartedì FOTO

Matteo Salvini, ospite a DiMartedì, si è messo in bocca la mascherina. Il tutto in diretta tv. Una scena che ben presto è diventata virale, e molto criticata, sui social.

Prima di essere intervistato da Floris, le telecamere lo hanno ripreso dietro le quinte intento ad ascoltare l’intervento di Massimo Giannini sulla crisi politica in corso. In attesa di entrare in studio, Matteo Salvini prima si è tolto la mascherina e poi l’ha messa in bocca in modo da avere le mani libere e consultare alcuni fogli. Pochi secondi che non sono sfuggiti a tanti telespettatori, che hanno condiviso l’immagine sui social criticando l’uso scorretto del dispositivo.

Il dispositivo di protezione, per definizione, protegge dal Covid se non è contaminato. Non a caso va cambiato spesso e non va toccato con le mani o sporcato in altri modi.

Salvini e l’uso della mascherina

Non è la prima volta che il capo della Lega dimostra di non badare troppo alle regole da seguire contro il contagio. Tempo fa, sempre a DiMartedì, fu protagonista di un botta e risposta con il conduttore. Salvini disse a Floris se poteva togliersi la mascherina per parlare con una signora, ma il conduttore gli ricordò come non era possibile farlo se non si rispettava il distanziamento fisico.

Un altro episodio che vide protagonista Salvini fu ad agosto, al mercato di Forte dei Marmi. Il leader della Lega, a passeggio senza mascherina, fu avvicinato da Lucia Tanganelli, un’oncologa dell’ospedale San Luca di Lucca, che gli chiese proprio dove fosse il suo dispositivo di protezione. Salvini replicò: “Siamo all’aria aperta”. Ma la dottoressa lo ammonì: “C’è un assembramento, il Covid è una cosa seria”.