Samsung presenta oggi la nuova linea di smartphone Galaxy S22, device di assoluta qualità che hanno come obbiettivo quello di alzare l’asticella per quanto riguarda il mercato degli smartphone. Verranno in particolare presentati tre nuovi modelli: Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 ultra.

Andiamo a vedere insieme agli esperti di MisterGadget.Tech le caratteristiche di questi dispositivi.

I Materiali

Dal punto di vista dei materiali usati, i nuovi Samsung Galaxy presentano alluminio rinforzato, vetro gorilla glass victus+ e materiali di plastica riciclata recuperata dagli oceani.

Il display

Importanti novità provengono dal “area display”. L’intelligente display di Samsung Galaxy S22 si caratterizza per una frequenza di aggiornamento pari a 120 hz, variabile in base all’uso. Viene poi introdotto l’algoritmo vision booster, che consentirà di regolare luminosità (che nei device S22+ e Ultra può raggiungere i 1750 nits).

I display avranno rispettivamente una grandezza da 6.1, 6.6 o 6.8 pollici.

L’introduzione della S-Pen

Galaxy S22 Ultra si distingue dagli altri due modelli per prestazioni ancora più potenti, ma anche perché per la prima volta in assoluto viene introdotto su uno smartphone Galaxy, la S-Pen, pennino che ha reso celebre la serie Note, e che ora verrà supportato anche dall’S22 ultra.

L’esperienza utente sarà incredibile, e scrivere sul display touch sarà molto simile a scrivere su carta.

Prestazioni

Non ci sarà un processore unico, ma varierà in base al territorio. Ciò che è certo, è che sarà da 4 nanometri. Le performance saranno poi supportate da una batteria potente, in grado di ricaricarsi fino al 50% in soli 20 minuti.

La fotocamera

Tutta la serie S22 ha implementato e migliorato le prestazioni della fotocamera. Ad avere un ruolo di rilievo è l’intelligenza artificiale che attraverso algoritmi di elaborazione da vita a immagini e video di assoluta qualità e nitidezza.

Sarà poi possibile, grazie all’introduzione delle innovative funzionalità Nightograph, unita alla potenza dell’intelligenza artificiale, scattare foto e registrare video di qualità in qualsiasi condizione di luminosità.

L’apice delle prestazioni viene naturalmente raggiunto con S22 ultra, che sfrutta un sensore da 108 mpx, con pixel che saranno 1,23 volte più grandi rispetto al passato, ed una capacità di elaborazione quattro volte superiore rispetto al passato.

Interessante anche lo Zoom adattivo di cui questi smartphone sono equipaggiati: i device saranno infatti in grado di rilevare le persone presenti nello scatto e di adattare lo zoom affinché tutte siano presenti all’interno dell’inquadratura.

Connettività

Per quanto riguarda la connettività viene supportato il nuovo Wifi 6e, che garantirà velocità e fluidità di navigazione.

Conclusione

Ciò che possiamo dire in conclusione è che i nuovi Galaxy S 22 e S22+ sono probabilmente la naturale evoluzione del modello precedente, ovvero l’S21.

Il modello ultra, invece, a nostro avviso si avvicina a quella che per noi può essere intesa come una piccola rivoluzione.

L’introduzione della S-Pen, la straordinaria fotocamera da 108 MP e molte altre caratteristiche, rischiano di sparigliare le carte nel mercato smartphone.