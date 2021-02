Anche Sandra Milo si è vaccinata. L’attrice, 87 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid a Roma e su Instagram ha voluto condividere una foto che testimonia il momento.

Come è noto, da diversi giorni è possibile per gli ultra ottantenni prenotarsi online e prendere appuntamento per il vaccino. Così ha fatto anche Sandra Milo. Nonostante la paura degli aghi, l’attrice riceve l’iniezione con la testa girata dall’altra parte.

“Per la serie ho il terrore degli aghi e mi volto dall’altra parte per non guardare – ha spiegato l’attrice – quando l’operatore sanitario ha esclamato ‘fatto’ io ho chiesto, da fifona quale sono, già finito? Non ho sentito nulla”.

Sandra Milo, l’appello a vaccinarsi

L’attrice ha poi rivolto un appello a tutti i suoi follower. “Invito tutti i soggetti – ha scritto – che non soffrano di gravi forme allergiche o non siano immunodepressi o non siano donne in stato di gravidanza e/o in allattamento a sottoporsi, per senso civico e senza alcun timore, alla vaccinazione contro il Covid-19 nel proprio interesse e per il bene dell’intera collettività”.

Tanti i commenti dei fan ma anche di colleghi e amici famosi che si sono congratulati con lei. Tra i molti like ricevuti anche quello di Alessia Marcuzzi e il plauso di Mara Maionchi: “Brava Sandra! Che gioia”.