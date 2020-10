Una foto del premier finlandese Sanna Marin con un abito scollato e senza reggiseno ha scatenato un putiferio sui social. Ma i finlandesi la difendono.

Sanna Marin, premier finlandese, con un abito scollato. Una foto che sta facendo discutere viste le tante critiche. “Indecente”, “inappropriato”, “perché non pensa a governare invece di fare la modella”, “c’è il Covid e lei si spoglia”, sono solo alcune delle critiche contro Sanna Marin.

Tante critiche insomma per questa foto realizzata per la rivista femminile Trendi. Ma i finlandesi non ci stanno e così hanno deciso di difendere la loro premier. Migliaia di foto in cui uomini e donne si mostrano con un abito scollato, tutte accompagnate dall’hashtag “#Imwithsanna”.

A schierarsi con la premier anche la giornalista televisiva Ina Mikkola, che ha denunciato la misoginia dei commenti, e l’ex presidente della Finlandia, Tarja Halonen, che si è congratulata con Marin: “Benvenuta nel club delle donne politiche il cui fisico è costantemente scrutato e discusso al contrario degli uomini che possono tranquillamente farsi vedere a torso nudo, che possano o no permetterselo”.

Nell’intervista a Trendi la premier parla anche di come le scelte personali di una donna siano sempre oggetto “di analisi e dibattito”. E spiega che, per evitare l’ossessione sull’aspetto e sull’apparenza, “cambio il meno possibile il mio look”.

Sanna Marin e il coronavirus

Intanto nella giornata di oggi la premier finlandese Sanna Marin ha lasciato il vertice dei leader Ue, in via precauzionale, dopo essere stata avvertita di aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid. Lo ha reso noto la stessa Marin via Twitter. A rappresentare la Finlandia al vertice è ora il premier svedese Stefan Lofven. (Fonte Instagram).