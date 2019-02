ROMA – “Stasera divano!”, e non c’entra niente la battaglia sul reddito di cittadinanza. Così Matteo Salvini posta su Twitter una foto con una bottiglia di birra dei Monaci di Norcia ad accompagnare. E spiega: “Pasta con tonno pugliese, pecorino abruzzese”. Ma soprattutto, niente Sanremo.

Dopo due sere passate a guardare il Festival e mandare selfie con la tv, il vicepremier e ministro dell’Interno, cambia canale e sceglie “il film RedLand-RossoIstria su Rai Tre, per ricordare – annota – i martiri Italiani delle Foibe. E voi che fate di bello???”.

Niente selfie per Claudio Baglioni, questa sera. Tutto è cominciato mercoledì sera, quando il leader della Lega ha pubblicato un selfie dinanzi alla tv che trasmetteva lo sketch di Pio e Amedeo a Sanremo. Giovedì sera il bis: il vicepremier posta un nuovo selfie, questa volta però l’oggetto delle sue attenzioni è uno dei successi di Baglioni, “E tu…”.

Un modo, forse, per suggellare la pace ritrovata con il direttore artistico che in conferenza stampa aveva stroncato sul nascere ogni polemica. “Non c’è mai stata una guerra con Salvini – ha detto – Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival”. Oggi però, ha cambiato canale.