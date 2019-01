ROMA – Sara Affi Fella torna su Instagram con una nuova pagina e svela di dover fare un nuovo intervento chirurgico. La ex tronista del programma di Maria De FIlippi, dopo aver chiuso tutti i suoi profili per via delle bugie che aveva raccontato pur di rimanere seduta sul trono di “Uomini e Donne”, torna sui social con un nuovo profilo.

La chiusura dei vari profili social era stata provocata dal non aver svelato di essere fidanzata mentre partecipava alla trasmissione in onda su Canale 5. Moltissimi utenti, appresa la notizia l’avevano travolta con insulti molto feroci e c’era stato un abbandono di massa degli sponsor, cose che l’avevano convinta a prendere questa decisione così drastica.

Ora, in meno di 24 ore dal suo ritorno, la sua nuova pagina Instagram raggiunge quasi 55mila follower. La giovane, per inaugurarla, ha scritto un lungo post accanto alla foto di un’intervista rilasciata sul settimanale “Chi”: “La parola scusa l’ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa. Ma è il minimo. Scusa Maria. Scusa Raffaella. Scusa Luigi e chiedo scusa a quella ragazza a cui ho rubato l’opportunità di sognare grazie a Uomini e donne. Ho tradito la fiducia di un programma dove alla base ci sono i sentimenti, l’amore. Ho tradito tutti. Ho tradito me stessa e la mia famiglia […]”.

Sara Affi Fella poi svela: “Devo fare un altro intervento. Tifate per me”. Ecco cosa ha scritto a tal proposito: “Ragazzi, non sto bene. Mentalmente e fisicamente. Ho azzerato Instagram per ricominciare da meno di zero. Ma ripeto: non ho ucciso nessuno” ha aggiunto ancora Sara che, ribadendo il dolore provato in seguito ai suoi errori, ha chiesto “una nuova chance per sorridere”.

La 22enne ha aggiunto che a breve dovrà sottoporsi a un altro intervento (nell’estate 2018 infatti si era già sottoposta a una operazione per delicati problemi di salute ndr). “Ps: il 17 dovrò fare altro intervento. Tifate per me. E del mio passato non parlo, perché ormai è solo passato. Il mio passato parlerà da solo e sbatterà contro il muro del silenzio. Il mio” conclude