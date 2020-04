LODI – Ha scatenato forti polemiche una fotografia scattata al Parco Tecnologico Padano di Lodi che ritrae la sindaco leghista Sara Casanova, insieme al marito Claudio Bariselli, segretario provinciale leghista, mentre partecipa a un rinfresco con pasticcini alla presenza di diverse persone nella stessa stanza, non tutte con la mascherina.

Critiche sono arrivate non solo dai rappresentanti dell’opposizione in Consiglio comunale, che hanno richiesto la convocazione urgente di una “conferenza capigruppo”, ma anche da Claudia Ferri, segretaria cittadina di Forza Italia e capogruppo in Consiglio comunale che ha spiegato che “la foto parla da sola, non è di certo una bella situazione”.

Per Stefano Caserini, capogruppo dell’opposizione 110&Lodi, “si tratta di una questione molto grave”.

“Con questi amministratori non c’è mai fine al peggio”, aggiunge Luca Degano (M5S) che sottolinea che “questa foto è stata scattata dentro il Parco Tecnologico Padano, ente pubblico di cui la sindaca Casanova è Presidente.

Pensate che dentro quelle stanze analizzano i tamponi per scoprire i malati Covid. In un Paese normale non dovremmo nemmeno essere noi a chiedere le sue dimissioni. Ci aspettiamo che lo faccia lei già domani per il ridicolo e la vergogna di cui ancora una volta ha coperto la nostra città” (fonte: Ansa, Facebook).