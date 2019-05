ROMA – Sara Dossena, maratoneta e atleta italiana che ha vinto i 10mila in pista su strada, pubblica su Facebook una foto che scatena i cosiddetti “leoni da tastiera”.

La campionessa viene accusata di essere anoressica e lei replica agli haters con queste parole: “‘Anoressica mangia, sei un esempio negativo per i giovani che ti vedono così magra’ mi fa male al cuore. Darmi dell’anoressica è mancanza di rispetto per chi soffre di questa patologia e lotta quotidianamente per cercare di uscirne”.

Tutto era iniziato dopo una foto postata online in cui l‘atleta bergamasca si mostrava in palestra dopo una sessione di allenamento. In quell’occasione, Sara aveva scritto: “Un po’ di allungamento per queste gambette che anche oggi hanno fatto il loro dovere”. In molti avevano però commentato accusandola di essere troppo magra.

Sara aveva poi risposto a caldo: “Ragazzi leggo dei commenti assurdi, Ovvio che come donna sono magra e tirata ma fin che farò la maratoneta professionista sarà così! Mangio tanto e bene, sono sana e felice! Quando smetterò di correre a questo livello tranquilli che qualche kg lo metterò sicuro!”

Qualche giorno dopo è arrivata una risposta più articolata. Sara non nasconde l’amarezza: “Io vorrei come atleta e donna essere da stimolo e ispirazione nel saper ‘combattere per i propri sogni’ senza demordere mai… Vorrei essere un’immagine di sport pulito , di pazienza, lavoro e sacrificio quotidiano per poter realizzare le proprie ambizioni… Sentirmi dire ‘anoressica mangia’ ‘sei un esempio negativo per i giovani che ti vedono così magra’ mi fa male al cuore”.

“Darmi dell’anoressica è mancanza di rispetto per chi soffre di questa patologia e lotta quotidianamente per cercare di uscirne… Cerchiamo di essere tutti più umani e sensibili, di ponderare le parole che per qualcuno possono essere vere e proprie pugnalate.. Le critiche nei miei confronti sono ben accette purché siano costruttive sensate” conclude la 34enne plurimedagliata sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, sia come triatleta che come mezzofondista.

Fonte: Facebook