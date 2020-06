“Scuola come Auschwitz”: polemiche per il post del leghista Claudio Ticci (Ansa)

FIRENZE – La scuola come Auschwitz con la scritta “Arbeit macht frei” che diventa “La scuola educa alla libertà” e seguita dalla frase “La scuola libera”.

E’ polemica per il post su Facebook di Claudio Ticci, consigliere comunale della Lega di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Il post ha generato subito polemiche a partire dal sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni che, sempre su Facebook, scrive: “La foto si commenta da sola. Si può essere critici verso un partito, verso un’idea, verso una legge, ma usare queste immagini, in particolare se chi la usa è un consigliere comunale, che siede nell’istituzione democratica più vicina ai cittadini, è inaccettabile”.

Dello stesso avviso di deputato democratico Emanuele Fiano: “Questo è un consigliere comunale della Lega a Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze. Paragona la scuola secondo questo governo, al campo di Sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove furono gasate e poi bruciate circa 1,2 milioni di persone per la sola colpa di essere nati. Ebrei, Sinti, Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, disabili, oppositori dei regimi, prigionieri di guerra… Come può una mente sana paragonare questo alla scuola?”

Prosegue Fiano:

“Come può un Partito permettersi di farsi rappresentare da costui? È in corso una banalizzazione della storia, anche la più tragica, che ci farà male, e tanto. Non abbiamo educato abbastanza, non abbiamo spiegato abbastanza, non abbiamo studiato abbastanza. Abbiamo una generazione davanti non sempre o non tutta consapevole che il male esiste e può sempre tornare” (fonte: Ansa).