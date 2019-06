ROMA – “La capitana della Sea-watch. Possiamo fare qualcosa per farla assomigliare ad una donna? Se fossi conciata così… Forse anche io mi dedicherei a fare la scafista”. Questo il commento, quanto meno di dubbio gusto, accompagnato da una foto di Carola Rackete, la 31enne tedesca capitana della Sea Watch, che è stato scritto da Valentina Mazzacurati, 29 anni, candidata (non eletta) alle comunali di Modena con una lista in appoggio al candidato leghista Stefano Prampolini.

“Eccola qua – risponde un utente – Valentina Mazzacurati ha vinto tutto. È riuscita ad offendere tutto il genere femminile, di cui lei stessa fa parte, e tutto il genere umano, di cui forse non fa più parte. Essere donna non significa avere i capelli pettinati e il rossetto”.

Fonte: Instagram.