ROMA – I figli di John Lennon e Paul McCartney, Sean Ono Lennon e James McCartney, hanno pubblicato un selfie su Instagram scrivendo semplicemente "Peekaboo" (espressione anglosassone del nascondino che sta a "Cucù"). Lo scatto che celebra una coppia storica della musica è stato condiviso da migliaia di persone su Instagram. In molti hanno sottolineato la somiglianza con i padri illustri. "È come se John e Paul si guardassero allo specchio", ha scritto qualcuno.