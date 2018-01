Cheyenne Rose Antoine è stata arrestata ora per un omicidio che la ragazza 21enne ha commesso nel 2015. Cheyenne ha ucciso Brittney Garol, una sua amica. Prima aveva postato accanto all’amica in un selfie sorridente. L’amica è stata strangolata con la cintura che indossa proprio in quella foto. Cheyenne è stata quindi incriminata per omicidio, e ad incastrarla è stato proprio il selfie postato su Facebook.

Brittney e Cheyenne erano amiche. La dimostrazione arriva da queste foto postate sui social E proprio grazie a questa foto, pubblicata su Facebook poche ore prima del delitto, la 21enne è stata incastrata. Ad incastrarla il fatto che indossava la cintura che avrebbe poi usato per strangolare l’amica.

