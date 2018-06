CITTA’ DEL MESSICO – Paula Sophia Garcia Espino, una ragazza americana, scatta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]un selfie in bagno durante una vacanza in Messico. La foto diventa virale sicuramente per il corpo della protagonista, ma anche per il luogo in cui sono posizionati gli oggetti.

La vicenda viene riportata da Dagospia, che mette in luce tutto ciò che non torna:

“In primis la collocazione del portarotolo della carta igienica: lontana dal water e accanto allo specchio. I più attenti, poi, hanno notato quello che alcuni hanno identificato come uno scaldasalviette sotto la tazza e una presa della corrente posizionata a pochi centimetri dal water. Alla fine la ragazza, intervistata da Buzzfeed, ha rivelato: “In realtà non ho fatto molto caso a dove fossero collocati quegli oggetti mentre scattavo il selfie. Ero impegnata a mettermi in posa”. Ovviamente la domanda che si è ripetuta più spesso è stata: “Ma come fai ad asciugarti? Cammini per recuperare la carta igienica?”. Ma Paula ha rassicurato tutti: c’era un altro portarotolo accanto al water”.