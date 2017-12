MANCHESTER – Un veterano dell’esercito britannico offre una sigaretta ad un senzatetto scoprendo che si tratta del fratello che non vedeva da almeno 28 anni. Accade a Roy Aspinall, un uomo che viva a Wigan che ha offerto una sigaretta a un senzatetto, ha scoperto che era il fratello perduto da lungo tempo, che aveva visto l’ultima volta 28 anni fa. Roy Aspinall stava passeggiando a Wigan nella contea di Greater Manchester. Roy, 36 anni, ha visto l’uomo capendo che aveva “qualcosa nei suoi lineamenti” che lo ha incuriosito. Per questa ragione, Aspinall ha deciso di chiedergli di più sulla sua vita scoprendo che l’uomo era il 28enne Billy White, il fratello che Mr Aspinall aveva visto per l’ultima volta da bambino in una carrozzina.

Aspinall ha detto di essersi subito riempito di emozione quando il significato dell’incontro casuale è diventato chiaro: “Ho telefonato a mia sorella, ero in lacrime. Non puoi spiegare una sensazione del genere, mia madre ha sempre parlato di Roy“.

Aspinall ha così immediatamente invitato il fratello a stare a casa sua e da allora i due sono diventati inseparabili: “Mi sento come se non ci fossimo mai separati, vedere i miei stessi tratti in qualcun altro è qualcosa che non ho mai provato prima”. Alle domande, Roy ha risposto chiedendo varie cose sulla madre e sulla sorella. Racconta Roy: “Ad un certo punto mi ha detto di essere mio fratello. All’inizio però io non gli credevo. Non puoi spiegare quella sensazione dentro, è folle, sono ancora sotto shock. Mia madre mi ha sempre parlato di Roy”.

I fratelli sono entrambi figli di Lorraine White. La donna, a causa di divergenze familiari, fece allevare Roy dalla zia. Anni dopo ebbe Billy, che rimase con lei fino a 10 anni prima di essere dato in custodia. Billy, probabilmente per il fatto di essere stato dato in custodia, passò tre diversi periodi della vita a fare il clochard. L’ultimo è questo ed è durato in tutto ben otto mesi.