PHILADELHIA – Kate McClure resta senza benzina mentre è in autostrada a Philadelphia. La ragazza, 27 anni, non sarebbe potuta tornare a casa quella sera se non ci fosse stato Johnny Bobbitt, un senzatetto di 34 anni che chiedeva l’elemosina sul ciglio della strada. L’uomo le ha prestato i 17 dollari che aveva in tasca e lei, per ringraziarlo, ha organizzato una raccolta fondi su Internet che, in poco più di 10 giorni, ha raggiunto la cifra record di quasi 300mila dollari.

Quando la mia macchina si è fermata – ha raccontato la ragazza – non sapevo cosa fare, era quasi mezzanotte. Il cuore mi batteva all’impazzata”. E’ stato proprio in quel momento che Johnny è intervenuto dicendole di restare chiusa in macchina. Il clochard, a questo punto si è messo a camminare per diversi isolati ed ha raggiunto un distributore di benzina dove ha acquistato il carburante con gli unici 17 dollari che aveva con sé.

La donna ne è rimasta talmente colpita che ha subito pensato di fare qualcosa di concreto. la prima cosa che ha deciso di fare è stata quella di portare al suo salvatore vestiti e cibo. Parlando col 34enne ha scoperto che Johnny aveva un passato nella marina militare e un grande amore alle spalle, e che viveva in strada negli ultimi 18 mesi, a causa di problemi di soldi e droga.

Kate ha così deciso di fare di lanciare una campagna online sulla piattaforma GoFundMe, a cui hanno aderito migliaia di persone che hanno lasciato il proprio contributo. L’obbiettivo della 27enne era di far avere all’uomo una casa e soddisfare i suoi bisogni primari. La donna ha raccolto quasi 300mila dollari riuscendo così a raggiungere il suo scopo.