ROMA – “Lavoriamo per pagare la vacanze agli italiani“, Questo il senso della copertina di un settimanale olandese. Il disegno infatti vede due nordici che lavorano e sotto la caricatura di un italiano che si gode una vacanza.

“Nessun denaro extra per l’Europa meridionale”, scrive il settimanale olandese, l’Elsevier Weekbland. Precisando che “Merkel e Macron vogliono dare 500 miliardi di euro ai paesi dell’Ue più colpiti, in particolare al sud”, ma “i fatti mostrano che questo è perverso“.

Secondo il settimanale “i fatti dimostrano che i paesi dell’Europa meridionale non sono affatto poveri e hanno abbastanza denaro o accesso al denaro. Possono anche migliorare facilmente il potere di guadagno delle loro economie, con riforme come quelle già attuate nel Nord”.

Le reazioni contro il settimanale olandese.

“La copertina del settimanale olandese Elsevier weekbland diffonde odio e pregiudizi contro i Paesi del Sud”. Lo afferma l’europarlamentare M5S Ignazio Corrao.

“L’immagine del nordico lavoratore e il meridionale vacanziero è un cliché pessimo e denota anche una scarsa conoscenza delle nostre abitudini. Infatti nel Sud Europa non beviamo vino e caffè al sole mentre giochiamo a backgammon. Quella copertina piuttosto sembra la caricatura di un olandese buontempone in vacanza in Spagna, Italia, Grecia o Portogallo”, afferma.

Secondo Corrao “il piano della Commissione europea sul Recovery Fund, anche se non perfetto, rappresenta un deciso passo avanti nella direzione di un’Europa più solidale e giusta. L’Olanda, piuttosto, non ha nessun titolo per dare lezioni visto che non rinuncia al giochino del paradiso fiscale che frega risorse a tutti gli altri e che si approfitta del mercato unico e delle rotte commerciali europee a propria convenienza”.

La reazione di Giorgia Meloni: “Ripugnante copertina dell’Elsevier Weekblad, il principale settimanale olandese. Gli italiani e i cittadini dell’Europa mediterranea sono raffigurati come parassiti nullafacenti che bevono. Stanno in vacanza e passano il loro tempo sui social mentre i cittadini del Nord Europa mandano avanti tutta la baracca. Insomma lavorano duramente e senza fermarsi mai. Non accettiamo lezioni da questi signori e dall’Olanda, che ha creato un paradiso fiscale in Europa e drena risorse a tutti gli altri Stati membri. Fratelli d’Italia chiede al ministro Di Maio di convocare oggi stesso l’ambasciatore olandese a Roma e pretendere le scuse immediate. E aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche italiane, a partire da quelle che blaterano di europeismo e in Europa sono alleate del premier Rutte”.