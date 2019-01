ROMA – Simona Ventura appare con Giovanni Terzi, il suo nuovo compagno dopo la rottura con Gerò Carraro. La prima foto dei due insieme la pubblica il settimanale Chi. Ormai la loro storia non sembra essere più un segreto: Terzi è un giornalista de Il Giornale e dirige la testata online Il Giornale Off. Vanta un passato anche in politica come Assessore al Commercio di Milano durante la giunta Moratti.

Sulla frequentazione è lui stesso a rompere il silenzio: “Io e Simona Ventura ci vediamo da un mese” ha detto a Chi che pubblica nel frattempo una foto di una cena a due. “E’ una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”, aveva spiegato il gironalista nelle scorse settimane.

La conduttrice invece, ancora non si è sbilanciata pubblicamente. A parlare per lei è però l’ex marito Stefano Bettarini, con cui Super Simo ha appena trascorso una vacanza a Sharm El Sheik insieme ai loro due figli e alla compagna Nicoletta Larini: “Di sicuro Simo ha consumato tutta la banda larga dell’Egitto per stare al telefono con lui” ha detto ironicamente l’ex calciatore sempre a Chi.