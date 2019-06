ROMA – Il rapper statunitense Snoop Dogg, a social unificate, prende in giro Paul Gascoigne. A ottobre il cantante californiano compirà 48 anni e con un fotomontaggio ha voluto mostrare quanto, in realtà, si porti ancora bene gli anni. Al contrario… di Paul Gascoigne. Il rapper ha voluto così anche far vedere le differenze tra chi abusa di alcol e chi abusa di marijuana. Cioè lui.

Il calciatore inglese, infatti, nello stesso fotomontaggio viene mostrato prima ventenne poi, senza alcuna pietà, a 47 anni. Naturalmente il confronto è impietoso visto anche che l’ex stella della nazionale inglese negli anni ha portato avanti una lunga battaglia contro l’alcolismo.

(foto Instagram)