ROMA – La moglie di Paolo Bonolis, l’imprenditrice Sonia Bruganelli, è finita nuovamente al centro della polemica social dopo aver postato una foto della figlia Adele sul jet privato noleggiato per raggiungere il Kenya dove la famiglia sta trascorrendo le vacanze. Uno scatto che ha scatenato le reazioni dei follower che hanno accusato la moglie del noto presentatore di “ostentare” ricchezza.

Immediata la replica della signora Bonolis: “io non “ostento” ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con i giornaletti sottolineate che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa nulla, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente”.

Un caso simile era scoppiato lo scorso anno, quando la Bruganelli era stata attaccata per un’altra foto di un viaggio in jet privato. la risposta in quel caso fu ancora dura: “L’Italia è quel paese dove per essere apprezzato sui social network devi farti una foto dove se la fanno cani e porci (tipo a piazza del Duomo) vestito come un poveraccio”.