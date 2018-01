ROMA – Sonia Bruganelli si confessa in un’intervista a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, in onda su La7.

La moglie di Paolo Bonolis parla delle polemiche successive alla sua ostentazione sui social di alcuni scatti a bordo di jet privati. E così a precisa domanda del conduttore, lei risponde: “Quella che faccio io non è ostentazione”. Poi, a proposito della comunicazione aggiunge: “Mi piace comunicare e mi piace anche muovermi su questi nuovi social perché mi interessa quello che arriva, ma la mia non è ostentazione”.

La questione è legata a Capodanno e alla foto sul jet in compagnia della figlia: “Effettivamente era un aereo privato che capita che prendiamo io con i bambini, con Paolo”. La signora Bonolis parla poi del caso scoppiato per uno scatto simile con l’autore Marco Salvati: “La mia foto era per lui, ma non è ostentazione. Chi usa i social esistono gli hashtag che servono a sottolineare ciò che voglio far passare in quella foto. In quell’occasione non ho scritto nulla relativo all’aereo privato. Quella situazione lì era l’involucro. Io non ho scritto che ero sul jet”.