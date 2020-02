ROMA – Mentre sono in auto a Cusano Milanino, davanti a loro sta viaggiando una pattuglia dei Carabinieri. I due si avvicinano da dietro con la loro auto e dall’interno del proprio abitacolo scattano la foto ad una canna, stando attenti a tenere sullo sfondo l’auto dei militari.

Evidentemente si sono avvicinati troppo: i Carabinieri se ne sono infatti accorti e li hanno fermati per un controllo. Alla guida trovano un pregiudicato di 22 anni mentre a scattare la foto è il passeggero, un 28enne incensurato.

Il secondo, il ragazzo incensurato, viene segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti; il primo viene invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo aver fermato l’auto, i militari hanno perquisito il suo appartamento trovando in casa 1,2 grammi di cocaina e mezzo grammo di ketamina.

Cosa avrebbero fatto, i due giovani, con la foto? Probabilmente avrebbero fatto un meme con su scritto “Thug Life” (ossia “vita da teppista”), la didascalia che un po’ in tutto il mondo indica queste situazioni in cui c’è sprezzo del pericolo.

Fonte: FanPage