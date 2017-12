MILANO – Stefano De Martino ricorda il nonno scomparso su Instagram. L’ex ballerino di Amici ha postato una foto di sé insieme al nonno Stefano nel giorno del suo onomastico, il 26 dicembre.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha condiviso tra le su Instagram Stories una foto in bianco e nero che lo ritrae insieme al suo amato nonno, venuto a mancare nel luglio del 2016. Sull’immagine è disegnato un tenero cuore rosa.

Per la famiglia De Martino l’onomastico è sempre stato un giorno importante. Già un anno fa, infatti, proprio a quest’ora, Stefano dedicava al nonno queste parole: “Era un giorno in più per festeggiare, per stare assieme, per farci la nostra solita chiacchierata a fine pranzo quando rimanevamo da soli a tavola e cominciavi: ‘Biscuit stai attento, arap l’uocchie!’. Ed io cercavo di rassicurarti provando a mascherare le mie preoccupazioni come se si potessero nascondere a chi ti conosce da sempre. Così mi guardavi negli occhi e mi dicevi ‘Ce simm capit’. Vorrei scriverti tante cose ma tu sai già che non mi va di scavare a fondo… ‘Ce simm capit’. Mi manchi”.