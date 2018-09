ROMA – Stefano De Martino pubblica una foto da bambino. Per i follower è molto somigliante a Santiago. L’ex di Belen è un papà molto social e spesso condivide con i fan alcuni i momenti più belli vissuti con il piccolo.

Questa volta, però, il ballerino ha scelto di postare una foto di lui da bambino. “In ‘93 i was an elephant” (“Nel ’93 ero un elefante”), ha scritto De Martino. La foto lo ritrae travestito da elefantino mentre sorride.

Questa incredibile somiglianza ha inevitabilmente scatenato i fan: “Lo stesso sorriso di Santi” ha scritto qualcuno. “E’ inutile dire che la somiglianza con tuo figlio è incredibile” aggiunge un secondo followee. “Per me era Santiago! Tale padre tale figlio” ha aggiunto un altro.

Lo scatto realizzato ben 25 anni fa ha conquistato tantissimi like anche tra i vip. Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi per fare due nomi. Manca invece quello di Belen Rodriguez.

Lo scorso giugno, Belen e Stefano erano apparsi insieme e sorridenti in giro per Milano. La coppia era stata fotografata da “Chi” mentre passeggiava sorridente per le strade della città, incurante della presenza dei paparazzi. Con loro il piccolo Santiago.

I tre prima fanno shopping, poi comprano cibo da asporto e infine vanno a mangiare nella casa che Stefano ha preso a pochi passi da quella della Rodriguez.