Una studentessa americana ha trovato nella camera della sorella delle bottiglie piene di pipì. Quindi ha postato le foto su Tik Tok.

Colleen Cameron, studentessa americana, pulisce la stanza della sorella e inorridita nota che sul cui pavimento c’erano decine di bottiglie riempite di pipì, fa le foto e le pubblica su TikTok.

Può accadere di lasciare i piatti sporchi sparsi per casa oppure andare a dormire senza mettere i vestiti nel cesto della biancheria. Ma fare la pipì nelle bottiglie per pigrizia è un’altra storia.

Sfortunatamente per Colleen, questa è la scena che si è trovata davanti quando si è trasferita nella vecchia camera da letto di sua sorella. La giovane, utente di TikTok, ha documentato il lavoro di pulizia sulla sua pagina ed è rimasta inorridita dal numero di bottiglie che sostiene fossero piene di urina del ragazzo della sorella.

La studentessa americana ha spiegato:”Quando sono andata al college, mia sorella si è sistemata nella mia stanza e mi ha lasciato la sua schifosa camera da letto.

“Quindi eccomi qui a pulirla e trasformarla nella mia stanza!”.

Oltre a bottiglie in un vecchio sacchetto di plastica al centro della camera, Colleen ne ha scoperte decine sparse sotto il letto e altre ben allineate in un angolo. In totale, Colleen ha impiegato quattro ore per pulire la stanza da cima a fondo.

Dopo aver pulito a fondo il tappeto, il cassettone e il comodino, la studentessa ha riempito cinque sacchi della spazzatura. Inutile dire che altri utenti di Tik Tok sono rimasti sbalorditi dallo stato della camera da letto della sorella di Colleen, e l’hanno inondata di messaggi sulle “bottiglie di pipì”.

In un altro video, Colleen ha detto che non sapeva perché il ragazzo lo avesse fatto, forse era pigro, non voleva alzarsi e andare in bagno.

Un utente ha risposto riferendosi alla sorella: “Perché frequenta una persona che fa pipì nella bottiglia!!?? E’ un barbaro”. Un altro ha scherzato: “Non avrei esitato a impacchettare tutto e scaricarlo nella stanza di mia sorella, sei una persona migliore di me…”. (Fonte: Sun).