Suarez, ecco il test di italiano per la cittadinanza: tu lo supereresti? (foto ANSA)

Ecco alcuni esempi delle domande nel test richiesto agli immigrati per ottenere la cittadinanza al centro del caso Suarez.

Continua a far discutere la modalità con cui Luis Suarez ha affrontato, presso l’università per stranieri di Perugia, il test di italiano per l’ottenimento della cittadinanza, definito un “esame farsa” dagli inquirenti che hanno messo sotto indagine i vertici dell’ateneo con l’accusa di falso ideologico e rivelazione di segreti d’ufficio.

Ma come funziona normalmente la prova di italiano sostenuta da Suarez presso l’università per stranieri di Perugia?

La prova scritta ha una durata di due ore e venti minuti, durante i quali il candidato deve dimostrare le sue competenze nella comprensione del testo, nella produzione scritta e nell’ascolto.

L’orale, invece, dura in media dieci minuti: il candidato deve presentarsi, descrivere una foto e partecipare a una sorta di “gioco di ruolo” partendo da un’immagine.

Proprio in questa ultima fase dell’esame, secondo l’accusa, si sarebbero svolte delle irregolarità nel test di Suarez: il calciatore avrebbe infatti ricevuto in anticipo sia la foto che l’immagine.

Ecco alcuni esempi di domande del test fatto da Suarez per la certificazione del livello B1 di italiano.