Supatra “Natty” Susuphan, la ragazza più pelosa del mondo si è rasata il viso FOTO

BANGKOK, THAILANDIA – A Bangkok, Supatra “Natty” Susuphan, la ragazza più pelosa del mondo si rade il viso per la prima volta svelando così il nuovo look e sposa l’amore della sua vita.

Supatra, 17 anni, di Bangkok, in una foto con il marito postata sui social media ha mostrato il volto senza la più che abbondante peluria; la ragazza soffre della rara Sindrome di Ambras o del lupo mannaro, una forma di ipertricosi che genera un’eccessiva crescita di peluria.

Presente sul Guinness World Records nel 2010 come ragazza più pelosa del mondo, ha lunghi peli che ricoprono il viso, orecchie, braccia, gambe e schiena.

Nemmeno il trattamento laser è riuscito a bloccare la crescita e ora, ha riferito il padre ai media locali, si rade regolarmente il corpo.

Sui social media ha annunciato di aver trovato la felicità grazie al marito:”Non sei solo il mio primo amore, sei l’amore della mia vita”.

Supatra fa parte dei circa 40 casi riportati al mondo di pazienti affetti dalla sindrome di Ambras, documentata fin dal Medioevo.

Prima che la malattia venisse compresa, chi ne soffriva veniva etichettato come “licantropo” e ancora oggi alcuni vengono evitati dalla comunità.

La 17enne ha rivelato che a volte a scuola l’hanno chiamata Wolf Girl, ragazza lupo, e Chewbacca, personaggio dell’universo Guerre Stellari, ma amici e familiari l’hanno sempre protetta.

In precedenza, al Guinnes dei primati aveva dichiarato:”Non mi sento diversa dagli altri, a scuola ho molti amici. Essere pelosa mi rende speciale”.

“Solo poche persone mi prendevano in giro, mi chiamavano scimmia ma ora non lo fanno più. Sono abituata a questa condizione anche se a volte, quando i peli diventano lunghi è complicato vedere. Spero, un giorno, di poter guarire”.