ROMA – Appuntamento con l’ultima Super Luna del 2020, detta anche la “Luna dei Fiori”: la chiamavano così i nativi americani in quanto in questo periodo in quelle lande, ma non solo, vi è sovrabbondanza di fioritura nella vegetazione che si risveglia dopo il letargo invernale.

Oggi giovedì 7 maggio saremo quindi in Luna piena, ma il nostro satellite sarà a una distanza dalla Terra di 361. 184 km, contro una media di 384. 400 km: essendo dunque più vicina, la Luna apparirà più grande e luminosa del solito.

La Super Luna si definisce tale quando si ha il plenilunio entro il 90% del perigeo, ovvero il punto di minima distanza della Terra nell’orbita in questo caso della Luna: la Luna piena del 7 maggio rientrerà in questa categoria.

Si tratterà dell’ultima Super Luna delle 4 del 2020.

La sera del 7 maggio dunque, occhi al cielo verso le 20 per ammirare questo spettacolo della Natura: i cieli dovrebbero risultare sereni o poco nuvolosi su gran parte dello Stivale, con al più della variabilità sulla Sicilia orientale.

Già nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, per chi ha avuto modo di osservarla, la Luna ha dato spettacolo con la sua eccezionale luminosità (fonte: Ansa, Rai News).