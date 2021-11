Tadic e il pene ingessato per finta dopo la botta presa contro il Borussia Dortmund FOTO

Tadic col pene ingessato dopo il gol in Champions contro il Borussia Dortmund, fotomontaggio fa pieno di like

Dusan Tadic, capitano dell’Ajax, è stato immortalato con il pene ingessato. Il giocatore si sarebbe presentato così agli allenamenti, anche se c’è il sospetto che la foto sia solo un fotomontaggio di Maurice van Berkel, un utente famoso su Instagram per modificare immagini con photoshop. Tanto che nella sua biografia social scrive: “Mi diverto con Photoshop”.

Tadic con il pene ingessato agli allenamenti, ma è fotomontaggio

Il tutto è nato dal gol del momentaneo pareggio di Tadic nella sfida di Champions League tra Ajax e Borussia Dortmund, sfida poi vinta dagli olandesi per 3-1. Il giocatore infatti si è allungato in scivolata per deviare il pallone in rete sbattendo violentemente contro il palo con la parte più delicata del corpo. E nell’esultanza si è notato il “dolore” che aveva subito. Nel post partita il calciatore ci aveva scherzato su tramite i social in maniera molto particolare: “Ci vogliono diversi palloni per vincere a Dortmund”. Una foto però, quella di Tadic, che è stata condivisa ed apprezzata da moltissimi utenti.