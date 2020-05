Taylor Mega e Tony Effe, baci e abbracci in mutande sul balcone dell’hotel: le foto di Chi

ROMA – Taylor Mega ha trascorso tutto il periodo di quarantena nella sua casa di Milano insieme a Tony Effe, il frontman della Dark Polo Gang. I due sono tornati a fare coppia fissa da un po’.

I due ora sono stati paparazzati da Chi sabato scorso sabato scorso sul terrazzo di una suite vista Colosseo a Roma. “La gatta sul balcone che scotta” è il titolo dell’articolo. A giudicare dalle effusioni che i due si concedono appena svegli, la convivenza forzata di questi mesi è andata proprio a gonfie vele. Altra cosa che non è stata guastato dall’obbligo di restare a casa (con kle conseguenti abbuffate di cibo), è il fisico di Taylor. I due sono con pochi indumenti addosso anche per il caldo che in questi giorni è arrivato sulla Capitale.

La giovane, vero nome Elisa Todesco, ha origini friulane ed è stata concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello. Su Instagram conta più di 2 milioni e 300 mila followers. Per sua stessa ammissione, Taylor ha una vita sentimentale molto intensa. Il suo nome in passato è stato accostato anche a quello di Fabio Briatore.

La sera di Natale, Taylor Mega ha subito un furto in casa.

È stata una condomina, dopo aver sentito l’allarme, ad avvertire la polizia. L’influencer, che non si trovava a Milano, è stata contattata telefonicamente.

All’interno dell’abitazione dell’influencer, i ladri hanno portato via asportato monili e gioielli. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente gli intrusi, disturbati, non sono riusciti a portare via.

Tornando alle foto scattate nei pressi del Colosseo, Dagospia si domanda cosa abbia scritto, la coppia, per spostarsi dalla Lombardia al Lazio (fonte: Chi, Dagospia).