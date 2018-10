ROMA – Seduto al tavolo da solo, senza amici, circondato da piatti vuoti, proprio il giorno del suo compleanno: è questa l’immagine del figlio che una mamma dell’Arizona ha condiviso su Facebook. Nello scatto si vede il piccolo Teddy Mazzini, il quale aveva invitato 32 compagni di classe in pizzeria, attende invano il loro arrivo.

La foto, inviata dalla madre ad un giornalista locale, ha avuto un effetto a sorpresa: non solo è arrivata a decine di lettori, che hanno inondato il piccolo di auguri, ma anche alla squadra dell’NBA Phoenix Suns. Il team di basket ha invitato Teddy a festeggiare il suo sesto compleanno con loro.

A raccontare la storia è la madre di Teddy Mazzini che all’ABC15 ha riportato lo svolgersi degli eventi: secondo la ricostruzione, agli inviti pochissimi genitori avevano risposto dicendo che non sarebbero riusciti a partecipare, mentre la maggior parte aveva preferito semplicemente ignorare la richiesta. “Ho chiuso con le feste per un bel po’”, ha commentato ironicamente la donna.

Nella foto postata da mamma Teddy ci sono stati molti sconti: “Buon compleanno piccolo uomo. Un giorno capirai che la felicità viene da dentro e cose del genere non faranno più male”, si legge in uno dei tanti auguri lasciati sotto alla foto. C’è anche però chi ha criticato il gesto della madre e non ha apprezzato l’idea della condivisione di un momento simile. “Sembra un tentativo per accaparrarsi l’attenzione o la simpatia o i regali, usando i social”.

Un altro utente, invece, scrive attaccando la mamma: “Forse la mamma non ha organizzato bene la festa ed ecco perché nessuno si è presentato. Ha predisposto il figlio al fallimento e poi ha pubblicizzato il tutto, facendolo vergognare ancora di più”. E ancora: “Qualcosa qui non va – commenta un altro utente -. Prima di tutto: perché non ha chiesto una risposta? Mi sembra strano che nessuno abbia partecipato, soprattutto nel caso in cui siano stati invitati 32 bambini e i loro genitori. Non mi piace il fatto che abbia condiviso la foto inviandola ad un giornalista, solo per umiliarlo ancor di più”.

I Phoenix Suns, come detto, hanno invitato Teddy a guardare la partita contro i Lakers. “I biglietti dell’incontro – ha twittato il team – sono tutti tuoi”. Il portavoce, invece, ha fatto sapere che sono pronti a creare un maglione personalizzato per il piccolo”.

Ma le sorprese non sono finite qui. Anche il rapper Dj Khaled, sul suo profilo Instagram, ha augurato un buon compleanno al bambino e gli ha promesso un regalo. Quello che sarebbe dovuto essere uno dei giorni più tristi della vita di Teddy, dopo il dispiacere iniziale, si è trasformato in un compleanno felice e pieno di sorprese.