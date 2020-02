ROMA – E’ morta la donna investita la mattina di oggi, martedì 11 febbraio, da pezzi di tetto di un’abitazione scoperchiata per via delle forti raffiche di vento. La tragedia è avvenuta in via Valeriana Vecchia a Traona in provincia di Sondrio. Soccorsa inizialmente dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari giunti sul posto con un elicottero e un’ambulanza, per lei ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Nell’arco di soltanto mezz’ora, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a effettuare una quindicina di interventi in zona, in particolare nelle zone di Traona – il paese più colpito – Morbegno e Talamona per alberi sradicati, insegne pubblicitarie abbattute e tetti di abitazioni scoperchiati, fra cui quello che ha schiacciato una donna, estratta dalle macerie dai pompieri e trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso per le gravi ferite riportate.

Quanto accaduto in provincia di Sondrio è una delle conseguenze della tempesta Ciaria che, dopo aver colpito larga parte del Nord e Centro Europa ha raggiunto anche il Nord Italia provocando molti danni tra cui alberi caduti.

Tempesta Ciaria, alberi caduti e danni a strutture in Valle d’Aosta.

Alberi abbattuti e danni a strutture: sono gli effetti in Valle d’Aosta della tempesta Ciara. La caduta di alcune piante ha provocato, la notte scorsa, la chiusura della strada regionale per Cogne, riaperta alle 8.15 di stamane. Oltre che nel paese ai piedi del Gran Paradiso e nel comune confinante di Aymavilles, il forte vento ha sradicato alberi anche a Pré-Saint-Didier, Nus e Gressan. A Courmayeur, in località Dolonne, sono stati registrati danni a strutture leggere mentre a La Thuile i vigili del fuoco sono intervenuti per un camino pericolante.

Sanremo, decine di alberi crollati: chiusa l’Aurelia.

E mentre in Piemonte restano fermi gli stabilimenti dell’acqua Sant’Anna, il ponente ligure è investito da raffiche di vento molto forti che stanno provocando danni in provincia di Imperia. I Vigili del Fuoco sono costretti ad effettuare diversi interventi nel corso della notte, soprattutto sulla zona di Sanremo, dove è stata anche chiusa l’Aurelia per il crollo di alcuni alberi.

Una pianta, caduta nei pressi dell’hotel Montecarlo, ha anche colpito i cavi della linea filotramviaria. In Valle Armea, nei pressi del centro commerciale The Mall, è caduta una balaustra mentre a Villa Spinola, sull’Aurelia, una raffica ha abbattuto la pensilina dell’autobus. Un altro albero è crollato sull’Aurelia all’incrocio con via Duca d’Aosta e nella stessa zona è crollato anche un palo della linea telefonica. Diversi gli interventi anche per lamiere spazzate via dal vento, come nei pressi del villaggio La Vesca.