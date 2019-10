Tifosi Celtic, nuovo striscione su Mussolini: “Alessandra Vaffa…”

ROMA – “Alessandra vaffa…”. Dopo lo striscione sul nonno Benito Mussolini i tifosi del Celtic Glasgow, nello stadio scozzese Pittodrie Stadium di Aberdeen, ne fanno uno su Alessandra Mussolini. La Mussolini infatti aveva condannato in maniera piuttosto aspra lo striscione del Celtic esposto nella sfida contro la Lazio, con scritto “Follow your leader”, accompagnato dal disegno di Benito Mussolini appeso a testa in giù. Un chiaro riferimento all’impronta politica neofascista di alcune sezioni del tifo biancoceleste, che infatti a Glasgow in giro per la città hanno fatto il saluto romano.

Un atto che Alessandra Mussolini aveva definito come “un gesto violento di ducefobia”.La nipote del duce era arrivata anche a manifestare la sua intenzione di trasformare la “ducefobia” in un vero e proprio reato “da inserire nel nostro ordinamento giudiziario. Chi espone la foto o il disegno di mio nonno a testa in giù commette un atto di violenza, che andrebbe perseguito”. Parole a cui i tifosi hanno risposto con un messaggio inequivocabile dal Pittodrie Stadium di Aberdeen, in Scozia. La scritta, in italiano e ricondivisa su Twitter da diversi utenti, recita appunto: “Alessandra vaffa…”. (Fonte Twitter).