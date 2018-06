ROMA – Tina Kunakey posa con un costume dorato e con i pantaloncini della nazionale di calcio francese. Si tratta di uno scatto in piena febbre da Mondiali [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], che i tifosi della nazionale francese apprezzeranno senz’altro. La modella 21enne ha posato per la copertina del settimanale “Lui” e ad eloggiarla più di tutti è stato il fidanzato Vincent Cassel. “La più bella donna del mondo somiglia a questa”, ha commentato l’attore francese su Instagram in un post che ha conquistato, in poche ore, più di 38mila “like”.

La coppia Cassel-Kunakey ha 31 anni di differenza. Malgrado ciò, i due appaiono sempre più innamorati. Da maggio si è cominciato a parlare di nozze tra la modella italo-francese e l’ex marito di Monica Bellucci.

Tina, a tal proposito, in un’intervista a Vanity Fair aveva detto: “Quando si ama, non si sceglie. Altrimenti non sarebbe amore. Io e Vincent siamo stati travolti. Ci siamo incontrati facendo surf. Mi crede se le dico che non sapevo chi fosse? La prima volta che siamo usciti insieme ero molto stupita vedendo che la gente lo riconosceva e ho fatto una battuta che Vincent mi rinfaccia sempre, ho detto: ‘Ma sei più famoso di Rihanna. cosa fai nella vita?'”. A seguire la foto apparsa su Instagram.