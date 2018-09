ROMA – “Ma stai bene?”. Così i fan di Tiziano Ferro hanno accolto l’ultimo post del cantante che su Instagram ha voluto riservare un tenero gesto all’amica Belen Rodriguez.

Galeotta fu una foto di tanti anni fa che lo ritrae sorridente al fianco della showgirl. Dal messaggio trilingue in calce apprendiamo che si tratta di uno scatto del 2011, quando Belen e Tiziano si incontrarono per la prima volta: “Il giorno in cui conobbi la bellissima @belenrodriguezreal. El día en el que conocí la guapísima Belen! The day I met the gorgeous Belen Rodriguez #belenrodriguez #2011 #tbt”

La sorpresa è stata graditissima per Belen che ha risposto affettuosamente: “Che bello che sei”. Ma i fan del cantante non sembrano gradire certe frequentazioni. C’è chi mugugna: “Questa se la poteva risparmiare”. Chi si preoccupa: “Ma stai bene?”. Altri addirittura: “Secondo me hanno hackerato il profilo di Tiziano”. E ancora: “Ma chi è sta Belen rispetto a te?”, “Il mio like è solo per te (Al cantante, ndr)”.