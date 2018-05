La nuova tendenza estiva è il “toblerone tunnel”. A Differenza di quello che si potrebbe credere, il riferimento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] non è al torrone svizzero che viene venduto verso Natale, ma bensì una nuova moda nata tra le ragazze attente alla linea e al fisico. Esattamente, come scrive Leggo, si tratterebbe dello spazio di forma triangolare (proprio come il cioccolato del toblerone) che modelle e celebrità varie cercano di ottenere tra i glutei e cosce.

Sono molte le modella che hanno postato una foto del loro Toblerone Tunnel. Si tratta ad esempio di Emily Ratajkowski e Kimberley Garner. Secondo alcuni, il Toblerone Tunnel non è altro che il “thigh gap”, ossia lo spazio tra l’interno cosce. Questa tendenza era già di moda qualche anno fa.

Ora è cominciata la sfida sui social. E le associazioni che combattono gli stereotipi sul corpo femminile non sono per niente contente: a loro giudizio infatti, avere gambe così sottili non è affatto salubre.