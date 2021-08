Tolo News mette una donna a condurre il telegiornale: atto di sfida contro i talebani

Tolo News mette una donna a condurre il telegiornale. L’emittente afghana decide di sfidare i talebani che hanno appena preso il potere. Un chiaro segnale nei confronti di chi invece ritiene che le donne non dovrebbero apparire in pubblico, se non per ruoli marginali e secondari. Per chi ancora pensa che la donna sia un oggetto di proprietà di un uomo.

Tolo News mette una donna a condurre il telegiornale

Tolo News, uno dei principali media afgani, riporta a condurre sullo schermo una donna. Il caporedattore dell’emittente, Miraqa Popal ha pubblicato un tweet che mostra una presentatrice che intervista dal vivo in studio un membro del team medico talebano. Il giornalista ha anche pubblicato separatamente una foto che mostra una donna con lo hijab, il velo islamico che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso, che partecipa a una riunione mattutina in redazione.

Donne assenti dalla tv da quando i talebani sono entrati a Kabul

Le donne sono state notevolmente assenti da tutti i principali canali di notizie afgani da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale Kabul domenica. Dalla stazione televisiva nazionale afgana è stato un uomo, seduto di fronte alla bandiera dei talebani, a condurre il notiziario.