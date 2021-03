Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sempre più vicini. Chi: “I loro cuori ballano ancora da soli? No…” FOTO

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono inseparabili. A riferirlo è il settimanale Chi, raccontando dei retroscena sul rapporto tra il vincitore del Grande Fratello Vip e l’attore.

Chi racconta che Gabriel Garko avrebbe contattato Tommaso Zorzi per spiegargli la sua vicenda personale. L’influencer si sarebbe poi scusato per quanto dichiarato dopo la notizia del coming out dell’attore nella casa del GF Vip.

Tommasi Zorzi e Gabriel Garko insieme a Milano e Roma

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato Zorzi e l’attore insieme, sia a Milano che a Roma. I due non hanno perso l’occasione di incontrarsi nel corso delle pause di lavoro.

Chi racconta di come Garko è “l’inseparabile spalla” di Zorzi e tra i due sembra essere nata più che una semplice amicizia. “Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no” scrive il settimanale. Proprio i due, tempo fa, avevano dichiarato di essere single ma con il “cuore in cerca di battiti”.

La “strana coppia”, come la ha definita Chi sul numero in edicola, si sta conoscendo e si sta frequentando sempre di più. Che sia la nascita di una passione?