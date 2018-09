ROMA – Danilo Toninelli, nuove polemiche dopo quelle legate al plastico sul ponte di Genova apparso durante l’ultima puntata di Porta a Porta e presentato col sorriso davanti alle telecamere.

Il ministro delle Infrastrutture cade ancora una volta sul Ponte Morandi, pubblicando una didascalia imbarazzante ad un suo post apparso su Instagram: “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Il riferimento ironico è legato al tema delle concessioni autostradali diventato centrale dopo la trafgfedia di Genova in cui hanno perso la vita 43 persone.

Ora la didascalia è stata rimossa e al suo posto si legge: “Assieme ai miei piccoli. Un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio”.

L’ironia della prima didascalia che aveva seguito di poche ore il sorriso a Porta a Porta non era però sfuggita ai suoi follower. “Evita di parlare di queste cose in modo scherzoso…..Dai Danilo”, aveva scritto Simone. “Meno male che ti diverti almeno Tu……scherza….scherza”, aveva postato Marika Morvillo. E poi ancora: “La didascalia mi uccide”, “uscita di cattivo gusto…”, ed altri post sulla stessa linea.

La cosa non è sfuggita ovviamente neanche ad esponenti dell’opposizione. Andrea Marcucci, capogruppo Pd a Palazzo Madama, a proposito della vicenda ha commentato: “C’è una sola parola per descrivere il ministro Toninelli: imbarazzante. Mi chiedo se sia in grado di gestire un ministero così complesso e di affrontare una tragedia come quella di Genova? L’esponente 5 stelle sembra il ministro delle gaffe e dei passi falsi”.