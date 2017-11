TORINO – Scena surreale nel pomeriggio di venerdì 24 novembre a Torino, davanti alla stazione Porta Nuova. Un autobus in panne in piazza Carlo Felice, proprio in corrispondenza dei binari del tram, è stato spinto via da un gruppo di persone, che hanno dato una mano al personale della Gtt nelle operazioni di rimozione.

A fermare il mezzo della linea numero 33, diretto a Collegno, è stato un guasto all’impianto di gas metano. Grazie all’aiuto dei passanti, il bus non ha intralciato il tram se non per pochi attimi. tra loro un viglie urbano che, a giudicare dalla foto diventata virale sui social, anziché collaborare sembra dirigere il gruppo.