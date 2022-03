Torino, gigantesca scritta a piazza San Carlo: “Ti amo ancora”. E’ per la fine dell’emergenza Covid

Una gigantesca scritta della frase “Ti amo ancora“, con lettere alte diversi metri, è stata tracciata nella notte sulla pavimentazione in porfido di piazza San Carlo a Torino utilizzando del gesso bianco. A realizzarla, l’associazione 2050. Il sodalizio fa capo al gruppo musicale torinese Eugenio in Via di Gioia, i cui componenti ieri si trovavano in via Roma dove sono state tracciate altre scritte. L’iniziativa è stata presa per festeggiare la fine dell’emergenza sanitaria da Covid.

“Ti amo ancora”: la gigantesca scritta a piazza San Carlo

Se di prima mattina sembrava che la scritta fosse dedicata a qualcuno che lavorava in zona, in realtà, con il passare delle ore, il mistero è stato risolto. Dal Comune di Torino infatti hanno confermato di essere informati della vicenda: si tratta di un flash mob a tema musicale e, al termine dell’evento, passeranno gli addetti dell’Amiat a ripulire la piazza.