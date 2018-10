TORINO – Disagi la mattina di oggi, lunedì 8 ottobre, a Torino: in corso Svizzera, un suv è rimasto bloccato sulle rotaie del tram provocando disagi ai viaggiatori delle linee 3,4,9, 10 e 13.

Il suv è rimasto incastrato tra i binari dopo aver percorso contromano e per più di 50 metri la corsia riservata ai tram. Per rimuovere l’auto dai binari sono dovuti intervenire per oltre due ore Vigili del fuoco e tecnici della Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale. Soltanto dopo le 8 la circolazione dei mezzi pubblici è tornata regolare.

La proprietaria dell’auto è risultata positiva all’alcoltest. Dopo essere finita con l’auto sui binari si è messa a parlare con una persona: “Cosa faccio?” “niente, aspettare che arrivi qualcuno” “Perché tutto questo casino quando posso andare in dietro e andiamo via tutti?” ha aggiunto la donna. “Perché c’è il tram che non riesce a passare” ha risposto l’uomo. “Ok, ma possiamo risparmiarci tutto questo casino. Se io vado indietro io vado via, risparmiamo questo casino e ce ne andiamo via tutti felici e contenti”. La donna però non è riuscita a fare la manovra e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.