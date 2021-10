Un uomo ha tentato di rapire una bambina di nove mesi dal passeggino, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia municipale. E’ accaduto in un bar di Torino. In manette, per sequestro di persona, è finito un professore di liceo di 57 anni, con un precedente per tentato omicidio.

Torino, tenta di rapire una bimba da un passeggino e rischia il linciaggio

L’uomo è in cura al Reparto Psichiatrico dell’ospedale Molinette. Il 57enne ha rischiato di essere linciato dalle persone presenti nel bar, aveva smesso da qualche tempo le terapie consigliate. Sembra che negli ultimi giorni non si fosse più presentato al lavoro.

Philadelphia, tenta di rapire un bimbo dal passeggino: fermato dalla madre

Nel 2017, a Philadelhia negli Stati Uniti un tentativo di rapimento era stato sventato per un soffio dalla madre di un neonato. Il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un negozio della catena Dunkin’ Donuts nel centro della città ha mostrato gli istanti in cui un uomo si è avvicinato al piccolo seduto sul passeggino e fa per portarlo via nel momento in cui la madre del bambino è voltata dall’altra parte, in fila per comprare le ciambelle.

Fortunatamente la mamma del piccolo è riuscita a vedere l’uomo e lo ha fermato prima che potesse fuggire via con il piccolo.