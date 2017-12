TORRE DEL GRECO – In via Piscopia a Torre del Greco, stradina che connette piazza Luigi Palomba al centro storico della cittadina che si trova in provincia di Napoli, un bus di linea viene bloccato da un’auto parcheggiata sul marciapiede contromano. “Che vergogna” scrive il conducente a conclusione del suo commento, apparso con tanto di foto su Facebook.

Il bus di linea del servizio di trasporto pubblico è infatti rimasto intrappolato e ha dovuto interrompere la sua corsa a causa di questa vettura lasciata in sosta selvaggia.